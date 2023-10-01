ما الكمية التي يحتاجها جسمك من الخبز يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخبز من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي للإنسان، فهو مصدر جيد للكربوهيدرات، والتي تعد من أهم مصادر الطاقة للجسم. ولكن، هل تعلم أن هناك كمية معينة من الخبز يحتاجها جسمك يوميًا؟

في المتوسط، يحتاج الرجل نحو 150-200 جرام من الخبز، والنساء 100-150 جرامًا، بحسب ما تقول خبيرة التغذية الروسية ناتاليا كروغلوفا.

بالنسبة للأطفال، هناك قاعدة مختلفة حسب العمر، ولكن في المتوسط حوالي 50-60 غرامًا من الخبز، أي سيكون هذا بضع قطع.

وأوضحت هذه هي المعايير للشخص العادي الذي لا يعاني من أمراض مزمنة خطيرة، مشيرة إلى أن هذا المنتج مصدر للكربوهيدرات وحتى الألياف الغذائية والفيتامينات، إذا اخترت الخبز من الدقيق الخشن، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وأضافت: "يمكن أن يكون الخبز في النظام الغذائي، فلا يوجد فيه شيء سيء أو رهيب، خاصة إذا كان خبز الحبوب الكاملة، المصنوع من الدقيق الخشن، من الدقيق المقشر، الذي يحتوي على الألياف الغذائية من الحبوب غير المكررة. يمكن أن يكون هذا الخبز في النظام الغذائي. إنه يحتوي على كربوهيدرات معقدة ضرورية كمصدر للطاقة وفيتامينات ب والمغنيسيوم".