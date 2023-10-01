شركات أزياء عالمية تدعم شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي

مثل كل عام، حان الوقت لتوحيد الجهود للمساعدة في مكافحة سرطان الثدي والذي يحتفل بيومه العالمي في 19 أكتوبر، لهذا السبب، أطلقت العلامات التجارية للأزياء والجمال إصدارات خاصة ومجموعات محدودة ومبادرات مختلفة يمكننا من خلالها المساهمة والمساعدة ليس فقط في البحث ولكن أيضاً في إعطاء رؤية أكبر وبالتالي، نريد أن نساهم من خلالنا لعرض أعمال التضامن المختلفة.

رالف لورين

سيتبرع مصمم الملابس الرياضية الكلاسيكي بنسبة 100٪ من سعر شراء قميص "Pink Pony Oxford" لشبكة دولية من جمعيات السرطان الخيرية، داخل الولايات المتحدة.

تستفيد العائدات من صندوق Pink Pony التابع لمؤسسة Ralph Lauren Corporate Foundation، التي توفر التمويل لمختلف المنظمات.

مجوهرات Sterling Forever

ستتبرع ماركة المجوهرات بنسبة 75٪ من العائدات المتأتية من قلادة القلب بالمينا الفضية الإسترليني إلى تحالف بقاء الشباب.

هي منظمة تدعم الشباب المصابين بسرطان الثدي.

أيام الأربعاء الوردية من شركة Sézane

تنفذ ماركة الأزياء الفرنسية Sézane مبادرة "أيام الأربعاء الوردية" التي تتبرع من خلالها بنسبة 100٪ من الأرباح المحققة من مبيعاتها لمنتجات من اللون الوردي، في أول أربعاء من كل شهر وليس ذلك فحسب بل إنهم في Sézane يتبرعون أيضاً بنسبة 10٪ من مبيعات الدنيم اليومية لمؤسسة الشريط الوردي الأوروبية (PRF).

كشكر لكِ على دعمك ومشترياتك التي تزيد عن 50 يورو، تمنحك العلامة التجارية حقيبة أدوات تجميل رائعة للغاية.

دعم أكتوبر الوردي من شركة Giossepo

وإدراكاً منهم لمدى أهمية مواصلة التحقيق، ابتكروا في Giossepo حذاء Stockem الرياضي بسعر 74.95 يورو وهو نموذج تضامن من الذهب مع حذاء رياضي يجمع بين المواد المبطنة وقطع من جلد الغزال ولمسات من اللون الوردي والتي تم استخدامها طوال شهر أكتوبر.

سيتم التبرع بنسبة 10٪ من مبيعاتها إلى الاتحاد الإسباني لسرطان الثدي (FECMA)، إذا كنتِ تحب هذه الأحذية، فما أفضل من المساهمة في قضية جيدة؟ يمكنك العثور عليها في جميع متاجرهم وعلى موقع الويب الخاص بهم.

انضمي إلى "الفريق الوردي" مع شركة الأزياء الإسبانية Coosy

أطلقت شركة الأزياء الإسبانية Coosy، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي 2022.

هذه الحقيبة التي تحمل شعار الفريق الوردي، ملحقاً مثالياً وعملياً للغاية متوفر الآن في جميع متاجره وأيضاً عبر الإنترنت بسعر 3 يورو سيذهب المبلغ بالكامل إلى AECC، الجمعية الإسبانية لمكافحة السرطان، مبادرة مثالية نساهم بها قليلاً من جانبنا.

شركة أكتيفوير الداعمة لشهر أكتوبر الوردي

يواصل بائع التجزئة ملابس أكتيفوير شراكته مع F Cancer وهي منظمة غير ربحية مكرسة لوضع حد لتشخيص السرطان في المرحلة المتأخرة.

في أكتوبر، ستتبرع بمبلغ 25000 دولار من عائدات The Powerful Pink Collection إلى المنظمة لدعم برامج الكشف المبكر والدعم والوقاية.

شركة Knitwise للملابس الرياضية

ستتبرع هذه العلامة التجارية المبتكرة للملابس المحبوكة بنسبة 50٪ من الأرباح المحققة من مجموعتها المكونة من ست قطع للتوعية بسرطان الثدي والتي تشمل بطانيات وسترات للجنسين، إلى منظمة Living Beyond Breast Cancer، التي توفر الموارد والدعم للمتضررين من المرض.

شركة Madewell

سيتم التبرع بنسبة 50 ٪ من العائدات المحققة من كل عنصر في مجموعة Madewell المكونة من تسع قطع مع مؤسسة أبحاث سرطان الثدي إلى المنظمة من أكتوبر حتى نهاية العام.

شركة ناتالي ميلز

ستتبرع العلامة التجارية بما يصل إلى 50٪ من الأرباح من مجموعة كبيرة من المنتجات الوردية، بما في ذلك المصممة خصيصاً للتوعية بسرطان الثدي، إلى شركاء الوقاية من سرطان الثدي وهي منظمة وطنية تعمل على القضاء على المواد الكيميائية السامة والتعرضات البيئية الأخرى التي يُعتقد أنها تؤدي إلى سرطان الثدي.

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