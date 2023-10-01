أفضل أنواع الذهب المناسبة للادخار بعد تراجع أسعاره.. «علشان متخسريش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الادخار والبيع للاستثمار في مشروعات أخرى مربحة، تقع الكثير من السيدات في حيرة من أمرهن، إذ تبحث عن الوسيلة المثلى للاستفادة من الذهب، باعتباره أحد الوسائل الآمنة للادخار، ومع انخفاض أسعار المعدن الأصفر، أمس، نستعرض من خلال التقرير التالي، أفضل أنواع الذهب المناسبة للشراء والادخار لتجنب الخسارة.

أفضل أنواع الذهب

ومن جهته، عبر إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب، لـ«هُن»، أن أفضل وسائل الاستثمار في الذهب، هو شراء عيار 24 في السبائك الذهبية، والابتعاد عن شراء الذهب كمشغولات، إذ إنّ السبائك يضاف عليها رسوم قليلة ولا تعرض صاحبها للخسائر، موضحا كيفية احتساب قيمة الذهب: «وزن عدد جرامات الذهب التي تمتلكيها، وضرب الوزن بالكامل في سعر الجرام الحالي، للحصول على القيمة المالية، مع خصم المصنعية الموجودة بالفاتورة».

وهناك الكثير من السيدات التي تحب شراء المشغولات الذهبية، لذا من الممكن شراء الأعيرة الخفيفة فهي لا تتأثر بالمصنعية أو الرسوم، مؤكدا أنه لا توجد خسائر بالمعنى الحرفي: «السيدات يشترين الذهب للاستثمار على المدى البعيد، ومن تشعر بالتردد والخوف من الخسارة، يمكنها الانتظار والبيع فيما بعد لتعويضها».

وأكد «واصف»، أن أفضل أنواع الذهب الآمنة والمناسبة للاستثمار هي السبائك وأفضل الأعيرة هي 24.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب استقرارًا ملحوظا اليوم خلال بداية التعاملات، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، كالآتي:

- سعر جرام الذهب عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارًا في مصر حوالي 2165 جنيها، وذلك بعد تراجعه أمس.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2474 جنيهًا.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1856 جنيهًا.