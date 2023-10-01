بعد تحذير «الأرصاد».. كيف تحمي طفلك من التقلبات الجوية مع بدء الدراسة؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

نسمات هواء باردة بدأت تسيط على حالة الطقس مؤخرا، حيث تمر البلاد بمنخفض جوي يصاحبه تساقط خفيف للأمطار مع غطاء سحابي، ما جعل الكثير من الأمهات يشعرن بالقلق، خاصة ما تزامن الطقس الشتوي مع بداية العام الدراسي الجديد، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، لذا ترغب الأمهات في معرفة أفضل النصائح لحماية أولادهن من التقلبات الجوية وعدم الإصابة بنزلات البرد.

كيف تتعامل الأمهات مع التقلبات الجوية؟

مع عودة الأجواء الشتوية والطقس المتقلب بسبب المنخفض الجوي الذي حذرت منه الأرصاد، قال الدكتور خليفة مختار أخصائي طب الأطفال، إنّ عدة نصائح يجب على الأمهات اتباعها مع بداية الدراسة وتغيرات الطقس: «بالنسبة للملابس، مع ارتفاع درجات الحرارة لازم تكون قطعتين وده للكبار والصغار، لا يتقلوا ولا يخففوا، ونبدأ قطع الملابس للطفل مع انخفاض درجات الحرارة».

ولتقوية المناعة بسبب التغيرات المناخية، قال «مختار» في حديثه لـ«هن»: «المنخفضات بتسبب نشاط الفيروسات بشكل إيجابي، لازم في الفترة دي ناخد بالنا من الأكلات اللي بتزود المناعة، زي السوائل والعسل الأبيض والليمون والفواكه ولو في برتقال، لازم الامهات تحرص على تناول الأطفال عصير البرتقال كل يوم، وفي أول يوم مدرسة، لو الطفل مناعته مش قوية مش لازم يروح أول اسبوع بالنسبة للسنوات الأولى، عشان لو في أطفال مصابين بالبرد ميتعديش».

نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد

- ارتداء الملابس المناسبة، ليست شتوية أو صيفية بسبب التقلب في درجات الحرارة.

- غسل الأيدى بالماء والصابون جيدًا، خاصة قبل لمس الأنف والفم والعين.

- تناول المشروبات التي تعمل على تقوية المناعة.

وبحسب موقع «هيلث لاين» تعد أولى النصائح لحماية الطفل من التقلبات الجوية هي الحفاظ على رطوبته، إذ يساعد الماء على طرد السموم من الجسم مع تغير الفصول، حيث تزداد أهمية الماء لأنه يساعد الجسم على تنظيم درجة حرارته.

- عندما لا يحصل أطفالك على كمية كافية من الماء، يصبح الممر الأنفي والحلق جافين، وهذا يسهل على الجراثيم دخول الجسم، فقط تأكدي من أن طفلك يشرب الكثير من الماء طوال اليوم؛ وهذا في حد ذاته يمكن أن يعتني بنصف المشكلة.

- بالنسبة للأطفال أقل من 6 أشهر، يُنصح بعدم إعطائهم أي ماء، فقط حليب الأم يكفي للترطيب، لذلك تأكدي من إرضاع طفلك بشكل كافٍ.

- هناك أنواع مختلفة من الخلايا في جهاز المناعة لدينا مسؤولة عن مكافحة العدوى وإبعاد المرض، تتطلب بعض هذه الخلايا كمية وفيرة من فيتامين C لتؤدي وظائفها بشكل جيد، وعندما يتغير الموسم، فإن تناول المزيد من فيتامين C يمكن أن يكون بمثابة جرعة معززة لهذه الخلايا ومساعدتها على أداء وظائفها بكفاءة أكبر.