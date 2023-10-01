لتنظيم ضغط الدم.. 9 أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من الموز



محمد اسماعيل - القاهرة - يعد البوتاسيوم معدنًا أساسيًا يلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، ومنها تنظيم ضغط الدم وتقلصات العضلات ونقل النبضات العصبية.

يُعرف الموز بأنه أحد أفضل مصادر البوتاسيوم، حيث يحتوي كل موز متوسط الحجم على حوالي 422 ملليجرام. ومع ذلك، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على كميات أكبر من البوتاسيوم من الموز.

في التقرير إليك أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من الموز، فقًا لما نشرته صحيفة Times of India.

1. البطاطا الحلوة

تحتوي حبة البطاطا الحلوة متوسطة الحجم على كمية أكبر من البوتاسيوم تقدر بنحو 542 مغم مقارنة بـ422 مغم في الموز.

2. السبانخ

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ من المصادر الممتازة للبوتاسيوم.

3. الأفوكادو

يعد الأفوكادو فاكهة غنية بالبوتاسيوم ويمكن أن تحتوي ثمرة متوسطة الحجم على كمية بوتاسيوم أكثر من الموز.

4. الفاصوليا والبقوليات

تحتوي البقوليات المختلفة، مثل الفاصولياء والفاصوليا السوداء والعدس، على نسبة عالية من البوتاسيوم.

5. الأسماك

تعد بعض أنواع الأسماك، مثل السلمون والتونة، مصادر جيدة للبوتاسيوم. على سبيل المثال، يحتوي كل 141 غراما من السلمون المعلب على 487 ملغراما من البوتاسيوم.

6. الفواكه الغنية بالبوتاسيوم

تشمل قائمة الفواكه الغنية بالبوتاسيوم المشمش والشمام والبرتقال.

كما أن بعض أنواع الفواكه المجففة مثل الزبيب توفر كمية مناسبة من البوتاسيوم.

7. منتجات الألبان

يحتوي الحليب والزبادي على البوتاسيوم، وكذلك بعض أنواع الجبن مثل السويسري وجبن الشيدر. ويحتوي كوب من اللبن الرائب على 961 مغم من البوتاسيوم.

8. المكسرات والبذور

يعتبر اللوز والفستق وبذور عباد الشمس والفول السوداني من الخيارات غنية بالبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة صحيًا.

9. الشمندر

يعتبر الشمندر، أو البنجر، سواء كان نيئًا أو مطبوخًا، مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم.