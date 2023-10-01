7 علامات تحذير مبكرة لـ سرطان العين - الأعراض ليست واضحة دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن مشاكل الرؤية يمكن أن تكون جزءًا طبيعيًا من تأثيرات الشيخوخة، إلا أنها قد تكون أيضًا وراثية أو عرضًا لشيء آخر.

ووفقا لأحد الخبراء البريطانيين، فإن مشاكل الرؤية يمكن أن تشير أيضا إلى مرض نادر ولكنه يحتمل أن يكون خطيرا، وفقا لصحيفة express.

وحذر دان ماكجي، مدير الخدمات السريرية في Vision Express، من أن الأشكال المختلفة لفقدان البصر يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان العين ، مضيفا أن سرطانات العين نادرة جدًا.

وكشف الخبير: "لا توجد دائمًا أعراض واضحة لسرطان العين، ومن المرجح أن يتم اكتشاف المرض أثناء اختبار العين الروتيني."

وشارك سبع علامات "مبكرة" لسرطان العين يجب أن تكون على دراية بها:

رؤية الظلال والأضواء الساطعة أو الخطوط

عدم وضوح الرؤية

بقع داكنة ثابتة وتزداد مع الحجم

فقدان البصر

عيون منتفخة

ظهور كتلة على الجفن أو في العين

انزعاج في العين.

كما نصح "دان" بتوخي الحذر من التغير في مظهر العين (لون القزحية)، وفقدان الرؤية المحيطية، والألم في العين، وهو أمر نادر ما لم ينتشر السرطان إلى خارج العين.

ومع ذلك، فقد حذر من أن بعض هذه الأعراض يمكن بسهولة الخلط بينها وبين علامات لحالات أخرى أقل خطورة.

على سبيل المثال، يمكن تشخيص الظلال أو الأضواء الساطعة أو خطوط الرؤية بشكل خاطئ على أنها انفصال الجسم الزجاجي الخلفي أو الصداع النصفي البصري.

وقال إن عدم وضوح الرؤية يمكن أن يكون أيضًا علامة على تغير انكسار العين أو جفاف العين أو إعتام عدسة العين.

كما يمكن الخلط بين أعراض جحوظ العينين وبين مرض الغدة الدرقية، في حين أن وجود ورم على الجفن أو في العين قد يكون سببًا في حالات التقرن الجلدي.

وأضاف "دان" أنه على غرار عدم وضوح الرؤية، يمكن الخلط بين تهيج العين الذي لا يهدأ وبين جفاف العين المزمن، في حين أن فقدان الرؤية المحيطية يعد أيضًا علامة على الإصابة بالجلوكوما.

متى تطلب المساعدة الطبية؟

نظرًا لاحتمالية التشخيص الخاطئ لأعراض سرطان العين، أكد دان على أهمية طلب المشورة من أخصائي عيون.

وقال: "سرطان العين نادر جدًا والعديد من الأعراض غالبًا ما تكون حالات حميدة، ولكن من المهم الإبلاغ عن أي أعراض جديدة إلى طبيب عيون، الذي سيفحص العلامات والأعراض".

وكشف: "في حالة وجود سرطان العين، فإن العلاج المبكر غالبًا ما يؤدي إلى نتيجة أكثر نجاحًا".

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