في اليوم العالمي للقهوة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها يوميا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملايين الناس حول العالم يعشقون القهوة، ويقدسون تناولها في الصباح مع صوت فيروز أو الموسيقي المفضلة، وفي اليوم العالمي للقهوة يتسأل محبيها عن ماذا يحدث للجسم عند تناولها يوميًا؟، التي تمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية اعتمادًا على طريقة تناولها، وفي السطور التالية نوضح أبرز فوائد شرب القهوة وفق موقع «eating well» البريطاني.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميًا

وفي اليوم العالمي للقهوة هناك مجموعة من الفوائد عند تناولها يوميًا منها التالي:

إمداد الجسم بالطاقة؛ إذ تحتوي حبوب القهوة على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من النشاط، على وجه التحديد، يحفز هذا المركب الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد الأشخاص على الحصول على المزيد من النشاط في خطواتهم، كما أن شرب فنجان من القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين، يمنحك دفعة من الطاقة.

- استهلاك القهوة يحفز حركية القولون، أو الحركة التي تحدث في الجهاز الهضمي.

- تحسين المزاج

يتفق العديد من محبي القهوة على أن تناولها هو تذكرة السعادة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية الأساسي والسريري، أن البالغين الأصحاء شهدوا تحسنًا في الحالة المزاجية بعد 30 دقيقة من تناول الكافيين، كما أدى شرب القهوة العادية إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل أعلى من شرب القهوة منزوعة الكافيين.

- تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

في اليوم لعالمي للقهوة، أثبتت الدراسات أنها لا تقدم فقط جرعة من الكافيين، لكنها تحتوي على عدد من مركبات البوليفينول النشطة بيولوجيًا، والتي قد تدعم جوانب معينة من الصحة، بما في ذلك صحة الدماغ، وتشير بعض الأدلة المنشورة عام 2021 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، إلى أن استهلاك القهوة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الحالات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والخرف.

- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، يرتبط الاستهلاك المعتاد لـ3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميًا، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15%.

وفي حديثها لـ«هن» قالت الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، إنّ شرب القهوة يعزز صحة القلب وتساعد في تحسين الحالة المزاجية عند تناولها يوميًا.

تناول القهوة مع الموسيقي:

وعن تنال القهوة مع الموسيقى، استطاع العلماء عبر تقنية MINDWATCH، مراقبة التغييرات التي تحدث للدماغ عند تعرضها لمتغير ما، وقد وجدت الدراسة أنّ تناول القهوة مع الاستماع للموسيقى، واستشناق العطور أيضا من شأنه أن يعزز الأداء المعرفي بشكل كبير، كما أن هذا التصرف زاد نطاق بيتا بشدة في الدماغ، وهو النطاق المسؤول عن تحقيق أعلى أداء معرفي، وذلك عند احتساء القهوة مع السماع للموسيقى، ويزيد هذا الأمر أيضا مع الاستماع للموسيقى المبتكرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، فيمكن للفرد من الاستفادة القصوى من أداءه المعرفي في هذا التوقيت تحديدا.