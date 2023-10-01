زيف اختطافه من أجل خيانة حبيبته.. لن تتوقع ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، أقبل رجل أسترالي على تزييف اختطافه من أجل خيانة حبيبته مع امرأة أخرى، لتلقي الشرطة القبض عليه.

ونجا بول إيرا، البالغ من العمر 35 عاما، من عقوبة السجن بعد أن اعترف أمام القاضي بأنه اخترع كذبة لإخفاء خيانته، ما أدى إلى إهدار عشرات الآلاف من نقود الدولة.

ووفقا لصحيفة nypost، اتصل بول إيرا بحبيبته ليخبرها أنه سيلتقي بشخص ما، بينما كان سيرى عشيقته، ثم أرسل الرجل وعشيقته رسالة إلى شريكة إيرا، متظاهرين بأنها خطفته ووعدت بتسليمه في اليوم التالي.

وبعد قراءة الرسالة، أبلغت المرأة الشرطة على الفور للإبلاغ عن اختطاف حبيبها، ليتم تشكيل قوة على الفور لتحديد مكان الضحية وإنقاذه.

وفي صباح اليوم التالي، أوقفت الشرطة سيارة إيرا ووجدته بصحبة عشيقته، وحاول أن يخبر الضباط أنه قد تم اختطافه بالفعل من قبل بعض الأشخاص الذين أطلقوا سراحه في النهاية، لكن قصته كانت متناقضة، وبعد 12 يوما تم القبض عليه.

بول إيرا كان مهددا بالسجن سبع سنوات بسبب خداعه، ولكن بعد اعترافه باختلاق قصة اختطافه لإخفاء خيانته عن صديقته في المحكمة، حُكم عليه بدفع 16,218.11 دولارا أستراليا، تعويضا عن العمل الذي قامت به الشرطة، كما حُكم عليه أيضا بقضاء 350 ساعة من خدمة المجتمع.

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