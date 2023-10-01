مرض شائع السبب في وفاة نجل سامي العدل.. و7 علامات تكشف الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رحل عن عالمنا أمس السبت، أحمد العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل.

وأعلنت شقيقته رشا سامي العدل، خبر الوفاة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم أغفر له وأرحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب وأجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وعن سبب الوفاة، قالت رشا العدل، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن شقيقها أحمد شعر بالتعب بشكل مفاجئ.

وأضافت: "تعب مرة واحدة، وعاني من مشكلة في القلب، وكان محتاج يتعمله صمام في القلب، وملحقناش نوديه أي مستشفى، ولكن أمر الله نفذ".

لكن ماذا نعرف عن المرض الذي تسبب في وفاة نجل سامي العدل بعد تصريحات شقيقته عن معاناته من أزمة قلبية.

- كيف تحدث الأزمة القلبية؟

تحدث الأزمة القلبية عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب فجأة، وينتج عن ذلك نقص في الأكسجين وإذا لم يعالج على الفور يؤدي إلى موت عضلات القلب، وفقا لموقع mayoclinic.

- أسباب الأزمة القلبية

تحدث النوبة القلبية عند انسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية، التي تزود القلب بالدم الغني بالأكسجين.

- أعراض الأزمة القلبية

ألم الصدر والشعور بضغط

ضيق في التنفس

ألم أو انزعاج ينتشر إلى الكتف، أو الذراع، أو الظهر

ألم في الرقبة، أو الفك، أو الأسنان، أو في بعض الأحيان الجزء العلوي من البطن

عرق بارد

حرقة المعدة أو عسر الهضم

الإحساس بالدوار أو الدوخة المفاجئ.

- علامات قد تشير إلى أنك على وشك الإصابة بنوبة قلبية

اضطراب في نبضات القلب

ضيق في التنفس

ألم في الصدر.

- مضاعفات الأزمة القلبية

عدم انتظام ضربات القلب

فشل القلب الاحتقاني

تمزق في عضلة القلب

أضرار في صمامات القلب

- علاج النوبة القلبية

عند حدوث نوبة قلبية يجب طلب المساعدة الطبية على الفور، وتناول دواء وصفه طبيب لك لتوسيع الأوعية الدموية، كما يمكن تناول أسبِرين.

- نصائح لتقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية

اتباع نظام غذائي صحي

تجنب الجلوس فترات طويلة

الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنا

إجراء فحوصات طبية بشكل منتظم

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

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