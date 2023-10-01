عائلة أحمد سامي العدل تودعه برسائل مؤثرة بعد وفاته: «لن ننساك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات صعبة عاشتها عائلة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، بعد وفاته بشكل مفاجئ أمس، وذلك نتيجة إصابته بمشكلات في القلب كانت تستدعي خضوعه لعملية تركيب صمام، لكنه رحل قبل أن يخضع للعملية بساعات، إذ الصدمة كانت تسيطر على جميع محبيه وأقاربه.

رسالة مؤثرة تودع بها الكاتبة ماجدة نور الدين نجلها

بكلمات مؤثرة ودعت الكاتبة ماجدة نور الدين ابنها المخرج أحمد سامي العدل عبرت حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن مدى حزنها، قائلة: «مع السلامة يا حبيب قلب أمك، مع السلامة يا ضنايا، مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني يا قلبي يا عمري، وآه على الوجع يا حبيبي، يا ابني، يا ابن عمري يا أحمد، مع السلامة».

لم يقتصر حزن والدة أحمد سامي العدل، عن رحيله بكتابتها تلك الكلمات المؤثرة ولكن أيضا خلال جنازته كانت منهارة بالبكاء، أثناء انتظارها خروج جثمان فلذة كبدها، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد الفاروق بالمعادي، وتشيعه لمثواه الأخير.

اللحظات الأخيرة في حياة أحمد سامي

فترات صعبة عاشها المخرج أحمد سامي العدل خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته، كشفتها شقيقته رشا سامي العدل عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت تتواجد على البحر في مدينة دهب وكانت تتحدث عن والدها وفجأة تلقت هاتفا يبلغها أن شقيقها أحمد يواجه بعض التعب: «قاعدين على البحر في دهب ساعة غروب بنضحك ونعيط سوا، ونشتكي لبعض قد إيه أبونا وحشنا وقد إيه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير، وجاء اللقاء بعد مكالمة تليفون، الحقي أحمد أخوكي تعبان في المستشفى، جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة».

أثناء محاولة شقيقته نقله إلى مستشفى أخرى، توقف نبض قبله لمدة ثواني، وطلبت منه أنه يقول الشهادتين وأن يقرأ بعض الأيات القرآنية التي يحفظها: «في عز محاولاتي نقله لمستشفى تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت، الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة أهو زي الفل، بس قلبي وجعني، لقتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا، وتفضل تقول كل القرآن اللي أنت حافظة، يا دوبك لفيت ظهري ولسه هخرج أشوف موضوع الإسعاف ونقله لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين أحمد بيحاولوا ينعشوه».

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم نعت ريم العدل، ابنة عم المخرج الشاب أحمد سامي العدل، بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صورا تجمعها معه عبر صفحتها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقة أنَّها لن تنساه طيلة حياتها، وستظل تتذكره دائمًا، داعية له بالرحمة والمغفرة في حياته الأبدية.

وفاة المخرج أحمد سامي العدل

توفي المخرج أحمد سامي العدل بنفس المرض الذي عاني منه والده الفنان سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وتسبب هذا في نقله إلى المستشفى وحجزه بها عدة أيام.