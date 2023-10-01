قتله بـ 100 طعنة وحرق جثته.. جريمة مروعة لمراهق أمريكي - والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

حكم على رجل أمريكي بالسجن مدى الحياة، بعد طعنه لمراهق، وذلك قبل حرقه لجثته وإنهاء حياته.

هجم رجل ويدعى خوشيه رافائيل أورتيجا، وهو زعيم عصابة أمريكي، على مراهق يبلغ من العمر 16 عام وهو أحد أفراد العصابة، ذلك بعدما اشتبهت العصابة بالمراهق في أنه كان ينقل أخبار العصابة للشرطة، وفقا لما جاء بموقع "ديلي ستار".

ووجه زعيم العصابة 100 طعنة للمراهق، ثم حرق جثته وتركها على جانب إحدى الطرق بولاية فرجنينيا الأمريكية.

كما حكم على زعيم العصابة والشهير أيضا بأسم "نفاد الصبر"، بعدة تهم أخرى وهي الابتزاز والقتل للمساعدة في الابتزاز، والتآمر لتدمير وإخفاء الأدلة وراء الجريمة.

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