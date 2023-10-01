رغم فوائدها المذهلة.. إليك الفئات الممنوعة من تناول الجوافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الجوافة من الفواكه التي يميل الكثير إلى تناولها نظرا لفوائدها ومذاقها اللذيذ، ولكن هناك بعض الأشخاص التي يفضل تجنب تناولها.

لذا في السطور التالية سوف نتعرف على الفئات الممنوعة من تناول الجوافة وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Timesofindia".

مرضى السكري

يجب على الحالات التي تعاني من السكري، تجنب الإفراط في تناول الجوافة، حيث يمكنها أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، لاحتوائه على السكر، كما أن تناول كميات كبيرة تقلل من الاستفادة من قيمتها الغذائية.

مصابين الإكزيما

عادة ما يعاني مرضى الإكزيما من حساسية تجاه بعض الأطعمة، و نظرًا لما تحتوي الجوافة على مواد كيميائية، يمكنها أن تتسبب في تهيج وتحسس البشرة، خاصًة لدى الأشخاص المصابين بالأمراض الجلدية، بما في ذلك الإكزيما.

القولون العصبي

تحتوي الجوافة على سكر الفركتوز، ويواجه الحالات التي تعاني القولون العصبي من سوء امتصاصه، لذا يتسبب في زيادة أعراضه ومنها الإصابة بالإمساك والغازات وانتفاخ البطن، بالإضافة إلى الشعور بألم في المعدة.

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