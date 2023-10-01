بعد عودة المدارس.. كيف تحمي طفلك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع بدء الدراسة يبدأ الأطفال في الاختلاط مع أقرانهم داخل الفصول الدراسية، والأطفال عادة ما يكون لديهم الوعي الكافي لحماية أنفسهم من الإصابة بالعدوى، لذلك يسعى أولياء الأمور دائما إلى طرق لوقاية أطفالهم من العدوى.

وإليكم عدة نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وفقا لما جاء بموقع "saisivahospital".

المحافظة على رطوبة جسم الطفل

شجعي طفلك على شرب الماء باستمرار، وإعطائه عصيرا لفواكه طبيعية، لقدرة السوائل العالية على إبقاء الجسم رطبا لأطول فترة ممكنة.

أخذ اللقاحات الخاصة بالأطفال

اهتمي دائما بإعطاء طفلك لقاحات الإنفلونزا، والتي تكون متاحة للأطفال فوق ستة أشهر.

غسل اليدين باستمرار

عليك تذكير طفلك بغسل يديه باستمرار بالماء والصابون، وإعطائه القليل من الصابون معه بشكل يومي في المدرسة، للحد من انتشار الجراثيم خاصة بعد العطس ومشاركة الألعاب مع زملائه وقبل الأكل.

التغذية السليمة

عليك بتضمين الخضروات الصحية والفواكه الغنية بالفيتامينات في "لانش بوكس" طفلك خلال يومه الدراسي، والابتعاد تماما عن الأكل غير الصحي.

وينصح أيضا بتضمين الفواكه المجففة أو إعطائه ملعقة عسل يوميا قبل النزول إلى المدرسة.

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