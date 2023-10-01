نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي.. «استمتع بالأنشطة المدرسية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع عودة العام الدراسي، تهتم الأمهات بمعرفة أبرز نصائح للطلاب في بداية العام، وذلك حتى يبدأ العام بتفاؤل واهتمام بدلًا من العودة بقلق وهو ما اعتاد عليه الكثير من الطلاب، ومن أهم النصائح الحصول على معلومات عن المنهج الدراسي الذي يدرسه الطلاب وغيرها من النصائح التي يقدمها التقرير التالي وفق موقع «reviseonline» البريطاني.

نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي

هناك مجموعة من التعليمات في صورة نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي، والتي تساعدهم على كسر الروتين المدرسي بجو من الحماس والمرح، منها التالي:

-ابدأ بإدارة مذكرات مدرستك، لتعرف جدول الحصص وترتب المواد التي تذاكرها، «قم بمراجعة مذكراتك المدرسية أو التقويم على جهازك واكتب أي أحداث مجدولة لهذا العام، متى الامتحانات؟ متى تكون العطلات؟ ومن ثم ملء الجدول الزمني الخاص بك».

- احصل على معلومات عن المواد الدراسية الخاصة بك.

- تأكد من أنك تعرف بالضبط ما تحتاجه من مستلزمات دراسية لكل فصل وقم بفرزه.

- تعرف على المنهج الدراسي الخاص بك وتصميم الدراسة.

-شارك واستمتع في الأنشطة المدرسية ضمن مجتمع مدرستك لأن هناك أشخاصا آخرون يشاركونك اهتماماتك، مثل التعلم على آلة موسيقية والانضمام إلى فرقة غنائية، أو التدرب مع فريق رياضي.

- حدد ما يتوقعه كل معلم منك، يختلف كل معلم عن الآخر، وسواء أعجبك ذلك أم لا، إذا تمكنت من معرفة ما يتوقعه معلمك منك، فسوف تجعل حياتك أسهل.

-يتطلب الأداء الجيد في سنواتك الأخيرة جهدًا جماعيًا، لذانفذ نصائح معلمك، وستشعر براحة أكبر عند طلب المساعدة عندما تحتاج إليها.

نصائح أخرى للمدرسة

من المهم عند العودة للدراسة أن تحرص على تنظيم وقتك، ولا تقم بأكثر من عمل في وقت واحد، خصّص وقتاً للدراسة، ووقتاً للراحة، ووقتاً لمشاهدة التلفاز، ووقتاً للنزهة مع الأهل أو الأصدقاء.

جدول للمذاكرة

احرص على عمل جدول للمذاكر من أول يوم بالدراسة؛ لكي لا تتراكم الدروس وتشعر بالملل والإحباط في نهاية العام، ولا تترك مادة واحد تطغى على مذاكرتك، بحجة أنها الأسهل أو أنها المفضلة لك، حاول أن توازن بين كل المواد، ولا تؤجل الدروس.

-تجنب أخطاء العام الماضي

استرجع أخطاء العام الماضي واحرص على عدم الوقوع بها وتقديم حلول لمعالجتها للوصول لنتيجة أفضل.