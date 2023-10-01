قصة نجاح آية عبدالرحمن.. الواجهة الإعلامية لـ«حكاية وطن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن فعالية «حكاية وطن» هي أول ما قدمت آية عبدالرحمن؛ فهي المُصنفة من قبل كأفضل قارئة نشرة في مصر من قبل قناة النهار، وتعددت أعمالها لتصبح المسؤولة عن تقديم فقرات رئيسية في مؤتمر «حكاية وطن» وجلسات «الحوار الوطن» تجلس على طاولة الوزراء وتحاورهم منذ بداية الجلسة الأولى في 2018 حتى تواجدها المميز في جلسة اليوم.

تألق آية عبد الرحمن

في جلسة اليوم كانت آية عبدالرحمن صاحبة الابتسامة العذبة أحد أهم العناصر الإعلامية رغم قصر فقرتها، بدأت مسيرتها الإعلامية من الالتحاق بفريق إعلاميي إكسترا نيوز، بعد العمل فترة في إحدى القنوات العراقية؛ ارتبط اسمها بفعالية «حكاية وطن» فقد أدارت أولى جلساته في 2018، ما جعلها موضع اهتمام يراها الكثير نموذجًا إعلاميًا ناجحًا، فهي بجانب لبقاتها تم اختيارها للعمل كمذيعة في قناة النهار من بين 250 من المتقدمين، ثم تم تصفيتهم إلى 6 أشخاص، وبعد العمل في النهار لُقبت كأفضل قارئة نشرة في مصر، وشاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم.

إصابتها بكورونا

ولأن الحياة لا تسير دائمًا على نفس الوتيرة عانت «عبدالرحمن» من أيام صعبة في حياتها، أصيبت في 2020 بكورونا، ما جعلها تغيب عن البيت والشاشة 40 يومًا لكنها سرعان ما عادت إلى الشاشة في برنامج الحقيقة، كانت قد شاركت في النسخة الثالثة بمنتدى شاب العالم عام 2019، وأدارت اللقاء المفتوح بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من شباب العالم بمختلف جنسياته.

تزوجت «عبد الرحمن» في حفل زفاف مميز، في العام الماضي، من كاتب ساخر يدعى شريف أسعد، وُلد عام 1976 بالقاهرة وحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1998.

وبين الأعمال الشهيرة التي شارك فيها زوجها هو كتابة مسلسل هبة رجل الغراب 4، كما يعمل الآن رئيسًا لقسم الراديو في إكسترا نيوز.