بعد دخول المدارس.. أطعمة ضرورية تساعد في رفع مناعة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع بدء عام دراسي جديد، تسعى الأمهات للمحافظة على صحة أبناءهم، خاصة مع بدء اختلاطهم مع أقرانهم داخل الفصول الدراسية.

وإليكم أبرز الأطعمة التي تساعد في تقوية مناعة الأطفال، وفقا لما جاء موقع "superhealthykid".

اللوز

يعد اللوز من أكثر أنواع المكسرات الغنية بفيتامين E والمنغنيز، وهما ثنائي قوي يعزز المناعة بشكل كبير، كما يعززا نشاط الخلايا بالجسم.

التوت

التوت من الفواكه الغنية بمضاضات الأكسدة الطبيعية، والتي تعمل على محاربة الجزور الحرة والإجهاد التأكسدي الناتج عنها، وهذا يقوي مناعة طفلك ويجعلها قادرة على مقاومة الأمراض المختلفة.

الزبادي

يعمل الزبادي على تحفيز جهازك المناعي، فضلا عن وجود مادة البروبيوتيك به، خاصة إذا كان بدون سكر، فيمكنك إذافة الفواكه لطفلك على الزبادي، بدلا من السكر المحلي.

البيض

يعد البيض مصدر مهم لفيتامين د، فنقص هذا النوع من الفيتامينات يجعل طفلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

"حقيقة أم خرافة".. هل البصل يصبح ساما عند تقطيعه قبل يوم من طهيه؟

كيف تحضر "لانش بوكس" صحيا لطفلك مع أول أيام الدراسة؟

كيف تتخلصين من وزنك الزائد بعد تناول حلوى المولد النبوي؟

بحجم "إبهام اليد".. حفرة في الأرض تتحول إلى قصة رعب فماذا حدث؟

"خناقة التختة الأولى".. نصائح لأولياء الأمور وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة