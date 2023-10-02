الامارات | سكان في ألمانيا: لسنا قادرين على الادخار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف السكان في ألمانيا، كثيراً ما يشعرون بقلق حيال أوضاعهم المالية.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجرته شركة «أوبنيون ماترز» البريطانية لأبحاث السوق لصالح المنصة الاستثمارية «فلتشبارن» التابعة لشركة التكنولوجيا المالية «رايزين» في برلين.

وفي المقابل أوضحت النتائج أن نحو 50% من 5018 بالغاً الذين شملهم الاستطلاع، أعربوا عن اعتقادهم أن أوضاعهم المالية مستقرة حالياً، على الرغم من ارتفاع التضخم وفقدان القدرة الشرائية.

وقال كثير ممن شملهم الاستطلاع، إنهم غير قادرين على ادخار المال، بسبب أن الدخل المتاح لا يكفي للادخار، حسبما أفاد 44% من المشاركين.

وبوجه عام، غلبت نسبة المتفائلين حيال المستقبل في الاستطلاع الذي أُجري في أوائل أغسطس الماضي.