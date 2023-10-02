الامارات | نيجيريا تتحدث العربية بالسليقة.. خلال ملتقى الشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مبادرة الملتقيات الشعرية في إفريقيا، انطلقت في العاصمة النيجيرية أبوجا النسخة الثانية من ملتقى الشعر العربي الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة بالتعاون مع المؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا بمشاركة 15 مبدعاً.

وقال وزير التربية والتعليم مامان طاهر «يتحدث باللغة العربية حالياً 22 دولة، كما أن 12 دولة غير عربية تتحدث بها كلغة أم، ومنها نيجيريا، حيث يوجد في ولاية بورنو الشمال الشرقي لبلدنا مواطنون يتحدثون العربية بالسليقة، علاوة على ذلك فإن اللغة العربية هي لغة القرآن».وأضاف «بلغت اللغة العربية ذروة مجدها في شمال نيجيريا واعتمدت كلغة رسمية، وكان هذا حافزاً لانتشار الإسلام في الشمال، كما عزز ذلك التعليم والتعلم والمساهمة في تعزيز حضورها».