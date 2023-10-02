الامارات | «سهرة خارج النص» في افتتاح «بيت المسرح» بالكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت رابطة الأدباء الكويتيين أولى فعاليات «بيت المسرح»، الذي يتبعها ويركز على النصوص المسرحية وكيفية الارتقاء بها، من خلال أول عرض مسرحي بعنوان «سهرة خارج النص».

المسرحية من إخراج محمد جمال الشطي، وتأليف تغريد الداود، وبطولة: إبراهيم الشيخلي وعلي الششتري وسعد العوض.

وقالت مؤلفة المسرحية،تغريد الداود، وهي أيضاً رئيسة «بيت المسرح»: «إن فكرة إنشاء (بيت للمسرح) في رابطة الأدباء تعود إلى 15 سنة مضت»، مبينة أنها كعضو مجلس إدارة في جمعية الأدباء عملت على تفعيل هذه الفكرة لكي يعود المسرح إلى أحضان الرابطة.

وأضافت أن «(بيت المسرح) سيركز على الثقافة المسرحية والارتقاء بها، وبمستوى كتابة النص، لأن النص المسرحي ليس بمعزل عن بقية الأجناس الأدبية».

ومن المقرر أن يستضيف «بيت المسرح» عروضاً وورش عمل حول النصوص المسرحية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الهادفة للارتقاء بمستوى الكتابة المسرحية، في بلد يفتخر بتاريخه المسرحي الممتد على مدى عقود. من جانبه، قال مخرج المسرحية، محمد الشطي: «إن العمل يعبّر عن معاناة الفنان، سواء كان مؤلفاً أو مخرجاً أو ممثلاً وكيفية تعاطيه معها، لاسيما عدم توافر الإمكانات المناسبة وضعف مناخ الحرية المتاح، مقارنة بما كان في السابق». وعبّر الشطي، وهو ممثل مسرحي أيضاً ومخرج إذاعي له 12 مسرحية من إخراجه، عن فخره وسعادته بأن تكون مسرحيته هي باكورة الفعاليات لـ«بيت المسرح» الكويتي.