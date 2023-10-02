الامارات | الأحمر يزهو في تشكيلة «إرميس».. وناشطة تقاطع العرض للحظات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دار «إرميس» عرضاً للأزياء، أول من أمس، في باريس تضمّن أحذية مسطحة وملابس غير رسمية لكن أنيقة، إلا أن الحدث قاطعته للحظات ناشطة من جمعية «بيتا» المدافعة عن الحيوانات.

وأُقيم في مكان عرض الأزياء ديكور يتمثل في مرعى مع رائحة خيول ونباتات أعادت الدار زراعتها.

وأقدمت ناشطة في منظمة «بيتا» على مقاطعة عرض الأزياء، إذ انضمت إلى عارضات الأزياء على المنصّة، حاملةً لافتة عليها «إرميس: أوقفوا استخدام جلد الحيوانات». وعلى منصّة العرض، برز اللون الأحمر بكل تدرجاته.