نصائح للأمهات لاختيار لانش بوكس مناسب للأطفال.. «حافظي على صحة ابنك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمثل العثور على صندوق الغداء المثالي لأطفالنا الذي يلبي احتياجاتهم وأسلوبهم تحديًا، لكن لا تقلق، نحن هنا لمساعدتك في هذا الدليل لاختيار أفضل صندوق غداء مدرسي للأطفال، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة من حيث الحجم والوظيفة والمظهر ونقطة السعر، يمكن أن تشعر بالإرهاق في الاختيار من بينها.

نصائح للأمهات لاختيار لانش بوكس مناسب للأطفال

بحسب موقع «the organised housewife» أن هناك بعض النصائح التي وجب على أساسها اختيار لانش بوكس مناسب، ويمكن التعرف على هذه النصائح فيما يلي:

خالية من مادة BPA: يجب أن يكون صندوق الغداء آمنًا لتخزين الطعام بداخله .

صندوق مغلق بإحكام: صندوق يغلق ويحافظ على العنصر غير المغلف طازجًا.

سهل التنظيف: أفضّل غطاءًا واحدًا لصندوق الغداء، سهل التنظيف والتخزين عند التجفيف

الحجم: وجب اختيار لانش بوكس ليس كبير الحجم قدر الإمكان، بحيث لا يتناسب مع حقيبة الطفل المدرسية ولا يشغل معظم المساحة.

قابلة لإعادة الاستخدام: حافظ على البيئة وجيبك من خلال عدم استخدام غلاف بلاستيكي، وذلك من خلالل اختيار مواد تكون آمنة الاستخدام.

سهلة التخزين: ليست كبيرة جدًا للتخزين ويسهل وضعها داخل غسالة الأطباق لتنظيفها جيدًا.

يمكن للأمهات عند وضع اللانش بوكس وضع كيس من الثلج، للحفاظ على الأطعمة الموجودة بداخلها لذا يفضل التركيز على ذلك الأمر جيدًا، ويعد من أفضل أنواع اللانش بوكس تلك المقسمة إلى عدة إطارات تسهل حفظ كمية أكبر من الأطعمة وهي:

- لانش بوكس بينتو صندوق الغداء الأول للطفل أو صندوق الوجبات الخفيفة لأنشطة ما بعد المدرسة، مجموعة الصناديق بينتو تو هذه لطيفة للغاية وآمنة للاستخدام في غسالة الأطباق، وتحتوي على مقصورات قابلة للإزالة إذ يسمح لك الفاصل القابل للإزالة، بإضافة تنوع إضافي إلى وجبات الغداء الخاصة بك، وفصل الأطعمة الجافة داخل مانع للتسرب.