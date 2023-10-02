الأحمر يهيمن على موضة أحذية الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يهيمن اللون الأحمر على موضة الأحذية النسائية في خريف وشتاء 2023/2024 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت مجلة “Elle” أن الأحذية النسائية تتألق هذا الموسم باللون الأحمر البوردو (النبيذي)، وهو لون مشبع وداكن ومطفأ يتمتع بمظهر يكتنفه الغموض، لذا فهو يمتاز بسهولة تنسيقه.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأحذية تزهو أيضاً بدرجات فاتحة من الأحمر مثل القرمزي والناري والكرزي، وهي درجات تتناغم مع الملابس أحادية اللون الهادئة وكذلك الجينز. كما أنها تخلق توليفة جذابة مع اللون الوردي.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فستجد ضالتها في الأحذية، التي تتلألأ بالكرزي الميتالك (Metallic Cherry) ذي المظهر البرّاق، الذي يخطف الأنظار.