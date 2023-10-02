4 أبراج يكره أصحابها الجدال مع الآخرين.. بلاش تتناقش معاهم كتير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من أن الجدال الحاد مع الآخرين والدخول في حالة من الضوضاء، هو شيء غير محبب لأغلب البشر، إلا أنّ هناك بعض الأفراد ينفرون بشدة من الجدال الحاد ويسبب لهم غضبًا شديدًا، لا سيما في حال كان دون داعٍ أو فائدة.

4 أبراج تكره الجدال الحاد مع الآخرين

ووفقًا لِما ورد على موقع «pinkvilla» الهندي، هناك 4 أبراج فلكية يكره مواليدها الجدال الحاد مع الآخرين وينفرون منه؛ ومن الأفضل عدم الدخول معهم او توريطهم في جدال حاد ومزعج تجنبًا لغضبهم.

برج القوس

يأتي برج القوس في مقدمة الأبراج الفلكية التي يكره أصحابها الدخول في مشاحنات وجدال حاد مع الآخرين؛ إذ يفضل مولود برج القوس الصمت عن الجدال مع الأشخاص الذين لا يمتلكون الكثير من المعرفة حول بعض الأشياء، كما أنه لا يهوى الدخول في مشاجرات مع أشخاص ليثبت وجهة نظره، ما يجعله يبتعد أغلب الوقت عن مثل هذه المناقشات الحادة.

برج الحمل

يكره مواليد برج الحمل، الدخول في مشاحنات أو نقاشات حاجة ومزعجة سواء مع زملائهم في العمل أو أصدقائهم أو أفراد أسرتهم أو حتى مع شريك الحياة، لذلك فهم يبتعدون عن الأشخاص الذين يختلفون معهم في التفكير، وعادة ما يسعون للحفاظ على هدوئهم وتجنب الانفعال مع أى شخص.

برج الميزان

من أبرز الأبراج التي لا تفضل التورط في جدال حاد ومزعج، وعلى الرغم من ذلك، فإذا تعلَّق الأمر بكرامة مولود برج الميزان أو مصلحة أحد أحبائه، فهو لا يجد عائقًا في دخول مناقشات حادة وطويلة، ولا ينهي كلامه إلا بعد إثبات وجهة نظره للآخرين.

برج الأسد

ولأن برج الأسد لا يفضل مواليده الإنصات لآراء الآخرين أو أن يحاول شخص فرض سيطرته عليهم، فهم يشعرون بالغضب حال دخول مناقشات حادة، ومن الأفضل عدم توريطهم في مثل هذه المناقشات والمشاحنات تجنبًا لردة فعلهم، كما في أغلب الأحيان، يُفضل مواليد برج الأسد العمل والإنشغال في أشياء مفيدة بدلًا من إهدار الوقت في المناقشة والجدال.