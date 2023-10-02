3 أماكن في جسمك يمكن أن تظهر عليها علامات التحذير المبكرة لجلطات الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تؤدي جلطات الدم إلى مشاكل خطيرة، خاصة عندما تتشكل في الأوردة، والمعروف أيضًا باسم تجلط الأوردة العميقة .

ومما يثير القلق أن الكتل الشبيهة بالهلام يمكن أن تنتقل عبر مجرى الدم إلى رئتيك، حيث يمكن أن تسد أحد الأوعية الدموية، الأمر الذي قد يكون مميتًا، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وكشف البروفيسور مارك وايتلي، جراح الأوردة الرائد ومؤسس The Whiteley Clinic ، ببريطانيا، علامات التحذير "المبكرة" للإصابة بتجلط الأوردة العميقة.

عادة ما يصيب تجلط الأوردة العميقة أحد الأوردة العميقة في الساق، وهو الوريد الأكبر الذي يمر عبر عضلات الساق والفخذ، مما يتسبب في ظهور العلامات الأولى في هذه المنطقة.

وأوصى الطبيب بمراقبة هذه الأجزاء من الساق عند فحص الأعراض:

الجلد

الكاحل

الفخذ.

وقال: "يعاني المصاب بتجلط الأوردة العميقة من ألم خفيف في الساق، غالبًا في ربلة الساق وأحيانًا في ربلة الساق والفخذ، وهذا غالبا ما يكون مصحوبا بتورم في الكاحل. وفي الحالات الشديدة جدا قد يمتد التورم إلى الفخذ، هناك حالات يلاحظ فيها المرضى التورم ولكن ليس الألم، ولكن هذا أقل شيوعًا."

وأضاف البروفيسور وايتلي أن هذا "مثير للقلق" إذا كانت إحدى الساقين متورمة أكثر من الأخرى، لأن الأسباب العامة للتورم يجب أن تعطي نفس القدر من التورم لكلا الساقين.

علاوة على ذلك، أضاف أن المرضى الذين يعانون من الدوالي يجب أن يكونوا "يقظين للغاية" عند مراقبة أرجلهم بحثًا عن الإصابة بتجلط الأوردة العميقة .

ونصح الخبير بأنه إذا لاحظت علامات التحذير لوجود جلطات دموية في ساقيك،فمن المهم طلب الرعاية الطبية.

وأضاف وايتلي: "إذا كنت تشك في احتمال إصابتك بالدوالي، فيجب عليك طلب مشورة أخصائي الأوردة للحصول على تشخيص وعلاج لتقليل خطر حدوث مضاعفات وتجلط الأوردة العميقة على المدى الطويل".

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