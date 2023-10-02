ماذا يحدث لجسمك عند شرب كوب من القهوة بالليمون يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القهوة من المشروبات المحببة والمفضلة لدى كثير من الأشخاص، حيث تساعدهم على الشعور باليقظة والانتباه.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند إضافة الليمون إلى القهوة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقا لما ورد في موقعي "Times of India"، و"Business insider".

- تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد على زيادة عملية التمثيل الغذائي.

- يساهم هذا المشروب في تحفيز الجهاز العصبي المركزي، ما يزيد الشعور باليقظة وتحسين الحالة المزاجية لديك.

- كما يعزز الليمون الشعور بالشبع والامتلاء، ويقلل من كمية السعرات الحرارية التي نتناولها يوميا.

- يعد الليمون أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تمنع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

يساعد أيضا الكافيين وحمض الكلوروجينيك الموجودين في القهوة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الليمون مصدر جيد للفلافونويدات، التي تعمل كمضادات للأكسدة، ما يساهم في الوقاية من الأمراض والسرطان.

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