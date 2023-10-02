6 طرق طبيعية للقضاء على جرثومة المعدة في غضون 4 أسابيع- طبيبة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تعيش في المعدة، ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، مثل حرقة المعدة، ألم المعدة، الغثيان، القيء، فقدان الشهية.

في هذا التقرير، تقدم الدكتورة أسماء هشام أخصائية التغذية العلاجية، 6 طرق طبيعية للقضاء على جرثومة المعدة نهائيًا في غضون 4 أسابيع فقط، وذلك عبر مقطع فيديو بحسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

- منقوع المستكة

تمتلك المستكة خصائص مضادة للبكتيريا الفعالة في تثبيط نمو البكتيريا، بما في ذلك بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، وهي البكتيريا المسببة لقرحة المعدة والتهاب المعدة.

- عصير الكرنب

يساعد على التئام الجروح والقروح التي تحدث في الجهاز الهضمي بسبب جرثومة المعدة.

- خل التفاح

يساهم في تعزيز حموضة المعدة، ومن ثم يستطيع التغلب على البكتيريا.

- الكركم والزنجبيل

نظراً لاحتوائهما على كمية عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة جرثومة المعدة.

- زبدة جوز الهند

تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا، مثل حمض الكابريليك، والتي تساعد على قتل بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، وهي البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة.

- البروكلي

لاحتوائه على مركب يسمى "Sulforaphane، ما يساعد على تقليل جرثومة المعدة.

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