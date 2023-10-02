الامارات | أرادت طعن كلب أكل شطيرتها فأصابت رضيعة في رقبتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت سيدة أمريكية بطعن طفلة رضيعة داخل أحد الفنادق أثناء محاولتها طعن كلب لأنه أكل شطيرة الدجاج الخاصة بها.

وردت إدارة شرطة إنديانابوليس متروبوليتان على بلاغ عن حادث طعن قبل الساعة 11 مساءً بقليل. الثلاثاء في فندق دايز ان في حي كاسلتون بالمدينة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على رضيغة مطعونة في رقبتها. وبعد وقت قصير، عثرت الشرطة على المشتبه بها مختبئة بالقرب من شجيرة خارج الفندق.

وألقت الشرطة القبض على عمة الفتاة، شارون كي، البالغة من العمر 32 عاماً، بتهمة التهور الإجرامي. ووفقا لتقارير الشرطة، اعرفت المرأة وهي تبكي، إن الطعن كان حادثا.

وقالت الشرطة إن كي أخبرتهم أن العائلة ذهبت إلى مطعم للوجبات السريعة لإحضار الطعام ثم عادت إلى الفندق لكن كلبها من فصيلة البيتبول الشرسة أكل شطيرة الدجاج الخاصة بها، وفقًا لسجلات المحكمة، لذا غضبت وطاردت الكلب في جميع أنحاء الغرفة بسكين.

وعندما قفز الكلب على السرير حيث كانت الطفلة مستلقية، قالت كي إنها حاولت طعن الكلب لكنها أخطأت وطعنت ابنة أختها عن طريق الخطأ.

وبعد الطعن، اتصلت والدة الطفل، التي كانت أيضًا في غرفة الفندق، بسرعة برقم 911.

ونقلت "فوكس نيوز" عن الشرطة إنه من المتوقع أن تنجو الرضيعة من إصاباتها بعد أن تم نقلها إلى مستشفى رايلي للأطفال وخضعت لعدة غرز في أذنها ورقبتها.

وتظهر سجلات السجن أن كي دخلت السجن وخرجت منه أكثر من 20 مرة خلال العقد الماضي. كما قال أفراد عائلة كي إنها عانت من إدمان المخدرات والكحول ومشاكل الصحة العقلية لسنوات.

لا تزال التهم الرسمية معلقة، لكن الاستهتار الجنائي هو جناية منخفضة المستوى يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين ونصف.