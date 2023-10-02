علاج عين السمكة دون تدخل جراحي.. طريقتان طبيعيتان ووصفة متوفرة بالصيدليات

القاهرة - سمر حسين - صحة

عين السمكة، عدوى جلدية تحدث نتيجة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، وهو فيروس شديد العدوى، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر، نتيجة الاستخدام المتبادل للأغراض الشخصية.

أعراض عين السمكة

يصاب الشخص بعين السمكة، بسبب ضعف المناعة، وهناك بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بالعدوى، منها ظهور بقعة بيضاء مائلة للإصفرار في لونها، توجد أسفل القدم، وتؤرق الشخص وتتسبب في كثير من الآلام، وفقا لما ذكره «مايو كلينك».

وعين السمكة عبارة عن فيروس موجود تحت الجلد، فلا يعني التخلص من عين السمكة في مكان أو اثنين بالقدم، أنه تم التخلص منها، إذ يظل الفيروس موجودا، ويبدأ في النشاط والتحرك، وفقا لما أوضحه الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر منشور سابق على صفحته الشخصية على «فيسبوك».

وعادة تحدث عين السمكة بسبب عدوى فيروسية على أصابع القدمين، إذ يمكن أن تنتشر في القدم كله، ومن قدم لآخر فهو فيروس معدي، بحسب حديث الناظر، في فيديو لـ«الوطن»، ويمكن أن ينتقل الفروس من شخص لآخر، عن طريق الحذاء، أو السير دون حذاء في غرف تبديل الملابس، أو من خلال أرضية حمامات السباحة أيضا.

روشتة علاج عين السمكة

قدم الدكتور استشاري الأمراض الجلدية روشتة تساعد على علاج عين السمكة، دون الخضوع لعملية جراحية، مشيرا إلى أن هناك تركيبة يمكن شراؤها من أي صيدلية، وباستخدام قطعة قطن صغيرة يتم مس المكان المصاب بها فقط، إذ يتم تكرار هذا الأمر كل يوم ليلًا إلى أن يتم التخلص منها.

وصفات طبيعية لعلاج عين السمكة

هناك طرق طبيعية تساعد على علاج عين السمكة، وموجودة في كل منزل، وفقا لموقع «مايو كلينك»، منها استخدام البصل، خاصة أنه بمثابة مادة فعالة للتخلص من عين السمكة، إذ يتم تقطيع البصل على شكل شرائح، وتشوى على النار، ووضعها النتوءات وأماكن الألم.

من العناصر الطبيعة التي تساعد على علاج عين السمكة «خل التفاح»، إذ يتسبب وسطه الحامضي في قتل الفيروس، كما أنه يعمل تعزيز مناعة الجسم والحفاظ عليه، وأيضا الريحان من الطرق التي تساعد على علاج عين السمكة، إذ يعد من أكثر الأعشاب التي تقاوم الفيروسات، ويلجأ لاستخدامه البعض حالة وجود عين السمكة في القدم.