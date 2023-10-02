فقد القدرة على الرؤية والكلام.. هذا ما حدث لرجل أمريكي بعد تناول وجبة سردين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عانى رجل أمريكي من فقدان القدرة على الرؤية والكلام بعد تناول وجبة سردين، نتيجة إصابته بالتسمم الغذائي.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، سافر مات جاكسون مع حبيبته إلى فرنسا لقضاء إجازة، لكنه استيقظ بعد أيام في المستشفى متصلا بجهاز التنفس الصناعي، غير قادر على فتح عينيه في وحدة العناية المركزة.

وعانى جاكسون وشريكته من التسمم الغذائي، بعد تناول بعض السردين المعلب، وكانت إصابة كريستي خفيفة، لكن الرجل، الذي تناول اثنتين فقط من الأسماك، انتهى به الأمر بالإصابة بحالة حادة من التسمم.

ويمكن علاج التسمم الغذائي إذا تم إعطاء مضاد السم في وقت مبكر، ولكن في حالة جاكسون، استغرق الأطباء في المستشفى ما يقرب من 5 أيام للحصول على النتائج وتشخيص حالته، وبحلول الوقت الذي حصل فيه على الدواء، كانت حالته صعبة.

وأضافت كريستي: "لا نعرف متى سنتمكن من العودة إلى المنزل، لا يستطيع جاكسون الرؤية أو التحدث، وللتواصل، يكتب على السبورة البيضاء، آمل أن يتمكن من المشي مرة أخرى".

جاكسون وكريستي كانا من بين عشرات الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم بالسردين في حانة Tchin Tchin Wine ومن بين الضحايا الآخرين مواطنون بريطانيون وإيرلنديون وألمان وكنديون، وتوفي أحد الضحايا، فيما تلقى الآخرون العلاج ويتماثلون للشفاء، وكانت حالة جاكسون واحدة من أسوأ الحالات.

وينتج التسمم الغذائي عن بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم ويمكن أن يؤدي إلى الشلل، حيث تتأثر العضلات التي تتحكم في التنفس، وتصل حالات الوفاة إلى 10 في المائة من الحالات، إذا لم يتم علاجها بسرعة.

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