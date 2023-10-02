ماذا تفعل عند حدوث حريق؟.. 12 نصيحة لحماية نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عند حدوث حريق، لا يعرف بعض الأشخاص كيفية التصرف، أو الخطوات الصحيحة التي يجب اتخاذها لحماية أنفسنا.

ووضعت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح بشأن الإسعافات الأولية عند حدوث حريق، وموقع redcross، وهي كالتالي:

- احرص على معرفة خطة إخلاء المبنى الخاص بك

تعلم كيفية استخدام مطفأة الحريق

- لا تستخدم المصعد مطلقا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل مسؤولي الإطفاء

- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة

- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات

- إذا كان الدخان أو الحرارة أو اللهب يمنع الخروج، ابق في الغرفة مع إغلاق الأبواب، وضع منشفة مبللة أسفل الباب واتصل بشرطة الإطفاء، وافتح نافذة، ولوّح منها بقطعة قماش ذات ألوان زاهية أو مصباح يدوي للإشارة إلى المساعدة.

- إذا اشتعلت النيران في ملابسك توقف عما تفعله، استلق على الأرض وغطي وجهك إذا استطعت، وقم بالتدحرج أو للخلف وللأمام حتى تنطفئ النيران، لأن الجري سيجعل النار تحترق بشكل أسرع.

- بمجرد إطفاء اللهب، برّد الجلد المحروق بالماء لمدة 3 إلى 5 دقائق، واطلب الإسعاف.

- يمكن إخماد الحريق عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك

- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق، يجب الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري، واستدعاء رجال الإطفاء

- الاتصال على الرقم (121) طوارئ الكهرباء، ونجدة الإطفاء على الرقم 180، ثم اتصل بخدمة الإسعاف على الرقم 123.

- لا تدخل المبنى مرة أخرى حتى يتم إعلان أنه آمن للدخول من قبل خدمة الإطفاء.

كيف تحمي نفسك بدرجة أكبر؟

لتوفير درجة حماية أكبر، يجب تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار، وشارك في التمارين الخاصة بالحريق وكن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه.

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