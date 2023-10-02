فنانة شهيرة تكشف صلة القرابة بينها وبين نجل أنغام.. نشرت صورا تجمعهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة مميزة ظهرت الفنانة المصرية أنغام، رفقة نجلها «عبد الرحمن» في إحدى حفلاتها بالكويت على المسرح، ومازحته وهي تحتضنه، معبرة له عن حبها الشديد، إذ قدمت أمام الجمهور قائلة «عبد الرحمن فهد الشلبي، كان لازم يعني ييجي معايا، شوفتوا القمر ده، مبروك عليكم وعليا، ويتربى في عزكم، علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي».

الفنانة أنغام ونجلها عبد الرحمن

نالت صور الفنانة أنغام مع نجلها عبد الرحمن، بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء الحفل إعجاب الكثيرين، ما جعلهم يتساءلون عن والده وأيضا من تكون عائلته في الكويت.

عبد الرحمن هو نجل فهد الشلبي، الموزع الكويتي، الذي تزوجته أنغام عام 2004، لكنها انفصلت عنه عام 2008، بعد إنجاب نجلها عبد الرحمن، وحصل عبدالرحمن على جنسية والده حامل لقبه وذلك وفقا لما كشفته الفنانة أنغام خلال حفلتها.

صلة القرابة بين عبد الرحمن والفنانة فيدرا

هناك صلة قرابة كبيرة تجمع نجل الفنان أنغام والفنانة الأردنية فيدرا، إذ تعد هى بمثابة عمته وذلك وفقا لما كشفته عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، قائلة: « عبد الرحمن فهد الشلبي مامته المطربة المصرية أنغام أبوه الموزع الموسيقي الكويتي فهد وعمته فيدرا الأردنية حبيب أمه وأبوه وعمته».

وأرفقت الفنانة الأردنية فيدرا عددا من الصور العائلية التي تجمعها بـ«عبد الرحمن فهد»، إذ نالت إعجاب الكثير من المتابعين وتفاعلوا معه بمختلف التعليقات التي كان أغلبها يحمل استغرابا من أصحابها، والذين أكدوا أنها المرة الأولى التي يتعرفون فيها على هذه المعلومة.

العلاقة بين أنغام ونجلها

علاقة حب كبير تجمع بين الفنانة أنغام وابنها عبد الرحمن، إذ عبر عن مدى حبه لها في إحدى اللقاءات التفلزيونية السابقة، قائلا: «عارف كل حاجة عن ماما، حتى مفتاح خزنتها وهي قديمة شوية عشان ماما بتحب الأنتيكات، وباخد رأيها في كل حاجة، وباخد عربيتها القديمة دايمًا»، كما أنه خرج في إحدى اللقاءات التلفزيونية الأخرى، «بحبك وبموت فيكِ أنتِ كل حاجة بخاف عليكي دايمًا».

وعلى الجانب الأخر، عبرت الفنانة عن مدى حبها وتعلقها بنجلها، إذ كانت كثيرًا ما تهدي الأغاني له وغنت له في إحدى المرات، بكلمات «طب أقولك يا واحشني»، وعبرت من قبل أن نجليها الاتنين لم يشبهاها في الصفات وشديدي الاختلاف.