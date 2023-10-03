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الامارات | مركز جمعة الماجد يضيء على «العربية» في اليابان

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلط مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أخيراً، خلال ندوة افتراضية بعنوان «واقع اللغة العربية في اليابان» على لغة الضاد في ذلك البلد.

واستضافت الندوة أستاذة الأدب العربي في جامعة نوتر دام بكيوتو اليابانية، الدكتورة أكيكو سومي، وأستاذ اللغة العربية واللغويات التطبيقية بالجامعة الأميركية في دبي، الدكتور قاسم محمد وهبة، وأدارتها رئيس قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام بالمركز شيخة المطيري.

واستعرضت الدكتورة أكيكو التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية في الجامعات اليابانية.

وقالت: إن «الهدف النهائي لبرامج اللغة العربية يجب أن يكون توفير التعليم الفعَّال والمفيد الممتع بحيث يُقبل مزيد من اليابانيين على دراسة اللغة العربية».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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