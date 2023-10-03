الامارات | أغلى قهوة في العالم لا تأتي من أشجار البن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتج البرازيل أحد أنواع القهوة الأغلى في العالم من حبوب مُستخرجة من روث «الجاكو»، وهو نوع من طيور الدراج يعيش في الغابات الاستوائية.

ويقول أنييل كوستا (23 عاماً) وهو يجمع الفضلات الثمينة بين جذعي إحدى الأشجار، إن طائر جاكو الذي يعشق حبوب البن «يختار منها أفضل البذور وأكثرها نضجاً».

وفي مزرعة كاموسيم الواقعة في منطقة جبلية ريفية في دومينغوس مارتينز في ولاية إسبيريتو سانتو (جنوب شرق)، ينمو نبات البُن في غابة كثيفة بالأشجار.

ويقول صاحب المزرعة إنريكه سلوبر، وهو من محبي الزراعة الحيوية: «من دون هذا النموذج من الزراعة الحرجية المستدامة سيكون من المستحيل إنتاج قهوة جاكو».

ويُباع الكيلوغرام الواحد من هذا المنتج في البرازيل بـ1118 ريالاً (نحو 229 دولاراً)، وبسعر أعلى عندما يُصدَّر إلى الخارج، إذ يُوزع في متاجر كثير في مختلف أنحاء العالم بينها «هارودز» البريطانية.

لكن جاكو، وهو طائر بري ذو ريش أسود وحلق قرمزي، لم يكن في السابق مرغوباً فيه في مزرعة كاموسيم، لأنه كان يُعتبر آفة تهدد المحاصيل.

وقرر إنريكه الاستفادة من هذا الطائر والكف عن اعتباره عدواً لمزرعته، عندما اكتشف قهوة «كوبي لواك» التي تُصنّع في إندونيسيا من فضلات الزباد، وهو حيوان صغير من الثدييات يبدو كأنه مزيج بين ابن عرس والقط البري. ويؤكد المشرف على الإنتاج في المزرعة روجيريو ليمكه، أن جاكو يعيش في موئله الطبيعي، وهو غابة ماتا أتلانتيكا (غابة الساحل الأطلسي البرازيلي).

وفضلات جاكو مماثلة نوعاً ما للوح من الحبوب تبرز فيه حبوب لونها بيج ضمن كتلة سوداء، وبعد جمعها تخضع الفضلات للتجفيف في دفيئة، ثم يجرى فرز الحبوب وتقشيرها بدقة قبل وضعها في غرفة باردة.

ويقول إنريكه، إن العملية تتطلب جهداً كبيراً، ولهذا السبب نبيع المنتج بسعر مرتفع، مضيفاً: «من المستحيل إنتاج قهوة جاكو بكلفة منخفضة. إنه منتج نادر، وإنتاجه ليس بعملية مؤكدة لأنه يعتمد على شهية جاكو» على بذور البن.

ويضيف إنريكه: «الطائر يساعدنا على تحديد أفضل وقت لقطف البن، لأن انكبابه على الأكل يعني أن الحبوب قد نضجت».

ويضيف نيتو: «لا يوفر جاكو أي نكهة إضافية للقهوة، لكن الفرق الرئيس الوحيد هو أنه يختار أفضل أنواع الحبوب، لأنه يسترشد بغريزة البقاء».