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الامارات | 2500 زائر لـ «الأصايل»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 زائر لـ «الأصايل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس، فعاليات الدورة الثانية من معرض الأصايل 2023، الذي نظم في مركز إكسبو الذيد، على مدار أربعة أيام، بحضور جماهيري فاق 2500 زائر، بزيادة بلغت 66% مقارنة بدورة العام الماضي.

وسلط المعرض الضوء على تراث الإمارات وتاريخها، وأضاء على أهم الرياضات التراثية المتعلقة بالصيد والصقور والفروسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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