الامارات | «أبوظبي للثقافة» تكرّم بدرية سالم صاحبة «العقد الباهر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الفنانة الفائزة بجائزة التصميم 2023، بدرية علي سيف سالم، عن تصميمها الفائز «العقد الباهر (القلادة المتألقة)»، وهي قطعة معقدة ومبتكرة للغاية، حيث استوحت المصممة الفائزة القلادة بتصميمها المصنوع من الذهب المصقول وحجر الملكيت واللؤلؤ واللازورد والألماس المرصوف. ويدمج التصميم الفائز عدداً من أهم رموز دولة الإمارات، بما في ذلك المها والصقر والكثبان الرملية والشمس، فيما كانت القطعة المركزية فيه قصر الحصن الشهير، الذي يرمز لعراقة ومكانة تراث دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي.

وحصلت بدرية على منحة بقيمة 50 ألف درهم لمساعدتها على استكمال مسيرتها المهنية في مجال تصميم المجوهرات، كما سافرت إلى باريس في رحلة مدتها خمسة أيام لحضور دورات مهنية تخصصية بإشراف حرفيين عالميين متخصصين في مجال صناعة المجوهرات الراقية من «ليكول»، مدرسة تصميم وفنون المجوهرات.

وعبّرت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، هدى إبراهيم الخميس، عن اعتزاز المجموعة بدعم تطوير المسيرة المهنية للفنانين والمصممين الإماراتيين الناشئين من خلال منحة التصميم بالشراكة مع «ليكول»، بدعم من دار «فان كليف آند آربلز» الفرنسية العريقة للمجوهرات.

يذكر أن بدرية سالم فنانة إماراتية ناشئة متخصصة في تصميم المجوهرات، حصلت على شهادات من معاهد عالمية مرموقة مثل المعهد الدولي لعلم الأحجار الكريمة، ومعهد الأحجار الكريمة الأميركي، ومعهد الأحجار الكريمة البلجيكي. بدأ حب بدرية للمجوهرات وفن صناعة المجوهرات منذ نعومة أظفارها، ونما حبها لهذا المجال بفضل دعم وتشجيع والديها. منح والدها الراحل بدرية معرفته بصناعة الساعات والأحجار الكريمة، وهو ما أشعل شغفها. تتميز بدرية بذوقها الفني، وإنجازاتها الرائعة، وتفانيها اللافت.