الامارات | «فن الصوت».. نجم مهرجان البحرين الدولي للموسيقى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق أول من أمس، مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في دورته الـ32 ببرنامج متنوّع يجمع بين الموسيقى الآسيوية والغربية والكلاسيكية ويبرز «فن الصوت» البحريني. وأحيت أولى أمسيات المهرجان أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو مبارك نجم، والتي قدمت مقاطع من أشهر المؤلفات الكلاسيكية النمساوية تحت عنوان «ليلة في فيينا».

ويشمل برنامج المهرجان حفلاً في 11 الجاري بعنوان «موسيقى تشين الصينية» يقدمه قسم الآلات الوطنية الصينية بمعهد شيان للموسيقى، بينما يحين موعد حفل فرقة جين جيم الألمانية لموسيقى الجاز في 17 الجاري.

وفي 19 من الشهر نفسه ينقل عازف الناي الهندي سونيل آفاشات جمهور المهرجان إلى عوالم الموسيقى التقليدية الهندية والألحان الشعبية وموسيقى الراجا، بمشاركة عدد من الفنانين هم سمير شيفجار وتوشار ديكسيت وآبهي إنجلي.

ويأتي الختام في 20 الجاري على مسرح البحرين الوطني مع «ليلة فن الصوت» التي تحييها فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان، بمشاركة الفنان أحمد الجميري.

ويُعد «فن الصوت» أحد الفنون السماعية التي ارتبطت بشكل كبير بتطور الحراك الموسيقي في البحرين ويتميز بأصوات الفنانين القوية المصحوبة بموسيقى آلتي العود والمرواس، إضافة إلى آلتي القانون والكمان، إلى جانب الأداء الحركي كالزفن (الرقصة) والكف (الصقفة).