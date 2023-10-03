الامارات | الفتق السُّري لا يقتصر على الرضع.. يهدد البالغين أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يقتصر الفتق السري على الرضع فقط، وإنما يصيب البالغين أيضاً، حسب أطباء الجمعية الألمانية للجراحة العامة وجراحة البطن.

وعند الإصابة بالفتق السري تبرز الأنسجة من تجويف البطن عبر نقطة ضعيفة في منطقة السرة. واعتماداً على شدة الفتق يمكن أن تصل الأنسجة الدهنية أو الصفاق أو حتى الحلقات المعوية إلى كيس الفتق. وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى الفتق السري لدى البالغين تتمثل في ضعف النسيج الضام وزيادة الضغط الداخلي في تجويف البطن والسِمنة والحمل ورفع الأوزان الثقيلة أو بعض الأمراض مثل الاستسقاء. وتتمثل أعراض الفتق السري في انتفاخ وتورم منطقة السرة والشعور بألم بسبب تعرض الأعضاء الداخلية للانحصار ووجود دم في البراز، بالإضافة إلى الحمى والغثيان وتسارع ضربات القلب.

وأشارت الجمعية إلى أنه في بعض الحالات يتم الشفاء دون جراحة، وفي حالات أخرى تكون الجراحة ضرورية. وللوقاية من الفتق السري ينبغي العمل على إنقاص الوزن الزائد وتجنب رفع الأوزان الثقيلة مع ممارسة الرياضة لتقوية عضلات البطن وعضلات الجذع.