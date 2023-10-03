ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين.. مشكلة صحية لا يجب تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، بما في ذلك المراهقين.

في السطور التالية، نذكر لكم مخاطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين، وفقًا لما ورد في صحيفة "مديكال إكسبريس" البريطانية.

قال باحثون في جامعة أوميو بالسويد، إن المراهقين الذكور الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قبل سن 18 عاماً، معرضون لمخاطر الإصابة بقصور القلب والنوبة القلبية والسكتة الدماغية قبل التقاعد.

وجمع فريق الباحث بيانات حوالي 1.4 مليون شخص كانوا في الجيش السويدي بين عامي 1969 و1997، متوسط أعمارهم 18 عاماً.

ومن بين هؤلاء الرجال، كان 29% منهم أعلى من ضغط الدم الطبيعي 120/80، وكان 54% منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أي أعلى من 130/80.

أظهرت المتابعة لـ 50 عاماً، تعرض واحد من كل 10 رجال يعانون من ارتفاع ضغط الدم في سن المراهقة لحادث كبير في القلب والشرايين قبل التقاعد.

وتضمنت هذه الحوادث: الأزمة القلبية، أو السكتة الدماغية، أو قصور القلب.

ولم يصب الذين كان لديهم ضغط دم أقل من 120/80 بهذه الحوادث قبل التقاعد.

وقالت الدكتورة البريطانية هيلين ريتز الباحثة الرئيسية: "نأمل أن تشجع هذه النتائج الممارسين على قياس ضغط الدم لدى المراهقين في كثير من الأحيان"، "فهو يوفر إمكانية تحديد من يعانون من زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتدخل المبكر".

وأشارت إلى أهمية هذا المؤشر بأن "الأطباء ربما لا يأخذون ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين على محمل الجد بما فيه الكفاية".

وأوضحت ريتز: "إن وباء السمنة قد يكون أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين، كما تلعب عوامل نمط الحياة دوراً رئيسياً في تطوره على مدى العمر".

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