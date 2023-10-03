الصحة النفسية.. عنصر أساسي لصحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - الصحة النفسية والقلبية وجهان لعملة واحدة، حيث تؤثر كل منهما على الأخرى بشكل كبير.

في السطور التالية، نذكر لكم العلاقة بين الصحة النفسية والقلبية، وكيف يمكن أن تؤثر كل منهما على الأخرى، وفقًا لما جاء في موقع "نيوز مديكال".

أشار تقرير لمؤسسة القلب الأسترالية إن أبحاثاً أظهرت أن المرضى يمكن أن يشعروا بالعزلة، بعد تشخيص مرض القلب أو حدث في القلب.

وحذر التقرير من أن العزلة وعدم وجود دعم نفسي لمريض القلب يسبب تكرار إصابة القلب بأزمة.

وأشارت الدكتورة الإسترالية ناتالي رافول مديرة برامج الرعاية الصحية بالمؤسسة إلى نتائج بحثها الجديد، قائلًة: "أعرب معظم المرضى عن رغبة قوية في الشعور بالانتماء إلى دوائر اجتماعية تفهم رحلاتهم الفريدة".

وقالت رافول: "هناك علاقة ذات اتجاهين بين الصحة النفسية وأمراض القلب والأوعية الدموية، أولاً، سوء الصحة النفسية يزيد من فرص إصابة الأصحاء بنوبة قلبية أولى".

وتابعت: "كما تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب.

وأضات: "أشار التقرير إلى أهمية مجموعات دعم المرضى في مساندة من تم تشخيص أمراض القلب والشرايين لديهم، للشعور بالراحة في مشاركة حكاياتهم، وإلهام بعضهم البعض ليعيشوا حياة صحية".

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