«الدولة» يشارك فـي المؤتمر العربي للسكان والتنمية ببيروت

مسقط ـ «الخليج 365»:

شاركت المكرَّمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة أمس، في المؤتمر العربي الإقليمي للسكَّان والتنمية: التحدِّيات والآفاق عشر سنوات بعد إعلان القاهرة لعام 2013 – المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي تنظِّمه الإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكَّان ـ المكتب الإقليمي للدول العربية وجامعة الدول العربية بالشراكة مع الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة، خلال الفترة 13-14 سبتمبرالجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وافتتح المؤتمر أعماله بعدد من الكلمات الترحيبية منها كلمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وصندوق الأمم المتحدة للسكَّان، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الأعمال والتي تتضمن عددًا من الجلسات منها جلسة حول الرسائل الرئيسية المنبثقة عن المشاورات الإقليمية مع مختلف أصحاب المصلحة حول المراجعة العشرية لإعلان القاهرة لعام 2013، وجلسة حول حقوق الإنسان والكرامة وتحقيق المساواة: الأولويات والتحدِّيات والآفاق في المنطقة العربية، وجلسة حول الإنجازات السياسات السكانية: الروابط والمساهمات في أجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجلسة الاستدامة البينية والديناميات السكانية: أولويات التخطيط لمستقبل أفضل للجميع، وأثر الأزمات الإنسانية على السكان والتنمية.