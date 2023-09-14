جامعة السلطان قابوس تناقش واقع «الزهايمر» فـي سلطنة عمان

مسقط ـ «الخليج 365»:

نظَّم مستشفى جامعة السُّلطان قابوس ممثلًا بقِسم الطب السلوكي الملتقى الوطني لشهر الزهايمر أمس برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الفطيسي مستشار الجامعة، وذلك بقاعة مدرج الفهم في مركز الجامعة الثقافي. ويأتي هذا الملتقى بالشراكة مع وزارة الصحة والرابطة العمانية للزهايمر، وقد بلغ عدد المشاركين في الملتقى من داخل الجامعة وخارجها حوالي 180.

وقال الدكتور حمد بن ناصر السناوي ـ رئيس قِسم الطب السلوكي بجامعة السُّلطان قابوس ورئيس الرابطة العمانية للزهايمر: يهدف الملتقى إلى مناقشة واقع المرض في سلطنة عمان والخدمات المتوافرة وكيفية تطويرها، كما يستضيف مُقدِّمي الرعاية الذين سيتحدثون عن تجارِبهم الشخصية في رِعاية المرضى، والمحطَّات المُختلفة خلال تلك الرحلة، والتحدِّيات التي تواجههم وكيف يتعاملون معها». وذكر الدكتور حمد السناوي أنَّ الإحصاءات تشير إلى أنَّ حوالي 55 مليون شخص من مُختلف دول العالم يعانون مِن الزهايمر وأمراض الخرف الأخرى، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 153 مليونًا عام 2050م، كما تشير الإحصاءات التقديرية من الجمعية العالمية للزهايمر إلى أنَّ عدد مرضى الخرف في السلطنة بلغ 11960 ألفًا عام 2022م، ومن المتوقع أن يصل إلى 124800 ألف عام 2050م، مما يُمثِّل جُملةً من التحدِّيات للمؤسسات الصحية والاجتماعية، وكذلكَ لأُسرِ المرضَى؛ خاصةً في ظل انعدام وُجود علاجٍ فعَّال. وأضاف الدكتور السناوي في الصدد ذاته أنَّ الأمر يتطلب البدء في تفعيل الخطة الوطنية الاستراتيجية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، لرعاية مرضى الزهايمر، وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية، ودعم البحث العلمي والتثقيف الصحي حول سُبل الوقاية من الزهايمر، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أنَّه يمكن الوقاية من حوالي 40% من مسببات الزهايمر؛ وذلك عبر اتباع نمط الحياة الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الغذاء الصحي، وتجنب الوحدة، والتوقف عن التدخين وتناول الكحوليات، إلى جانب الانتظام في علاج الأمراض المزمنة مثل: الضغط، والسكري، والسمنة، وفقدان السمع.

تضمن الملتقى كلمة مرئية مسجلة للدكتور أحمد بن سالم المنظري ـ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأكد فيها الدكتور المنظري أنَّ الزهايمر عبء اقتصادي هائل على الأُسر والمجتمع ويقع جزء كبير من هذا العبء على النساء ذلك لأنَّ عدد النساء المصابات يفوق عدد الرجال المصابين به، بالإضافة إلى أنَّ النساء هن اللواتي يقدِّمن معظم الرعاية للمصابين وحاليًّا يعيش معظم المصابين ـ ما يُمثِّل 61% ـ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وبسبب الشيخوخة السكانية المتوقعة يجب عليها من تغير ديموغرافي لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة المصابين الذين يعيشون في أماكن شحيحة الموارد إلى أكثر من 70% وقد قدرت التكلفة الاقتصادية السنوية للزهايمر في عام 2019 بنحو 1.3 تريليون دولار أميركي.