بلدية مسقط تسند مشروع ازدواجية طريق «الأنصب ـ الجفنين»

رفع كفاءته بإنشاء 3 حارات فـي كل اتجاه

مسقط ـ العُمانية: أسندت بلدية مسقط أمس تنفيذ مشروع ازدواجية طريق «الأنصب ـ الجفنين»، ورفع كفاءة الطريق بإنشاء ثلاث حارات في كُلِّ اتجاه ابتداءً من منطقة «فلج الشام» بولاية بوشر إلى منطقة «الجفنين» بولاية السيب، وتحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق، مع إنشاء الحمايات اللازمة، وأنظمة وقنوات لتصريف المياه السطحية. ويتضمن المشروع رفع كفاءة الدوارات الثلاثة القائمة حاليًّا بشارع الأنصب الممتد بين طريق مسقط السريع ومنطقة فلج الشام بإنشاء جسور وتقاطعات على دوار الأنصب القائم بحيث يستبدل إلى جسر بمسارات حرَّة، وينشأ أسفله تقاطع بإشارات ضوئية، وفي دوار فلج الشام الأول القائم يستبدل إلى جسر بمسارات حرَّة، وأسفله ينشأ تقاطع بإشارات ضوئية، وفي دوار فلج الشام الثاني القائم يستبدل إلى جسر بمسارات حرَّة، وينشأ أسفله نفق. كما يتضمن المشروع إنشاء طريق جديد بثلاث حارات في كل اتجاه ابتداءً من منطقة «فلج الشام» بولاية بوشر إلى تقاطع طريق (الرسيل ـ بدبد) بمنطقة «الجفنين» بولاية السيب بطول (15) كيلومترًا، ويتضمن إنشاء أربعة تقاطعات بجسور وأنفاق واستحداث تقاطع بمنطقة العوابي عبارة عن إنشاء جسر بثلاثة مسارات حرَّة في كُلِّ اتجاه، وأسفله تقاطع بإشارات ضوئية واستحداث تقاطع عند مصنع الإسمنت وإزالة الدوار القائم وإنشاء جسر بإشارات ضوئية علوية، ونفق لمسار الطريق الرئيس بثلاث حارات في كُلِّ اتجاه واستحداث تقاطع عند مدخل المسفاة الصناعية وإنشاء جسر بثلاثة مسارات حرَّة في كُلِّ اتجاه، وأسفله تقاطع بإشارات ضوئية. ويتضمن المشروع أيضًا استحداث تقاطع عند منطقة الجفنين وإنشاء جسر بثلاثة مسارات حرَّة في كُلِّ اتجاه، وأسفله تقاطع بإشارات ضوئية وتحسين بعض الشوارع الخدمية الموازية للمشروع وإنشاء قنوات لتصريف المياه السطحية، والحمايات اللازمة للمشروع.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وانسيابيتها في مختلف الأوقات وتعزيز الحركة التنموية بين محافظة مسقط ومحافظتي الداخلية والشرقية واختصار المسافات وخدمة المخططات والمنشآت والأحياء العمرانية المحاذية للطريق. وتبدأ فترة تنفيذ المشروع خلال هذا العام 2023م، ومن المؤمل أن يستمر تنفيذه لمدَّة (36) شهرًا.