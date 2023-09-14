توصيات بتطوير الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان بدول «التعاون»

مسقط ـ العُمانية: أوصى ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بمسقط في ختام أعماله، بقيام مؤسسات حقوق الإنسان في دول المجلس بإعداد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية في كلِّ دولة، بما يتواءم واستراتيجية حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواثيق الدولية، تحقيقًا للتكامل المنشود في هذا الإطار. ودعا الملتقى الذي نظَّمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى يومين، إلى أن تسعى مؤسسات حقوق الإنسان بدول المجلس جميعها إلى الحصول على تصنيف (أ) استنادًا إلى مبادئ باريس التي تُحدد فئات عضوية مؤسسات حقوق الإنسان في الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لأهمية ذلك في الإسهام بجهود المجتمع الدولي بصورة أكبر لخدمة حقوق الإنسان. ومن التوصيات أيضًا أن يُعقد هذا الملتقى بصفة دَورية وبالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلَّ عام، في دولة الرئاسة، انبثاقًا من روح العمل الخليجي المشترك الذي يقود زمام تقدّمه أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ، وتعزيزًا لمنظومة حقوق الإنسان الخليجية. وأكَّد الملتقى على أهمية تعزيز أُطر العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من الخبرات والتجارب والأنظمة، بما يُسهّل نقل الخبرات وتبادل الرؤى، وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المؤسسات الخليجية. كما دعا إلى أهمية إعداد برامج مشتركة لتأهيل خبراء ومتخصصين على المستوى الخليجي، وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان في كلِّ دولة. وقد شارك في أعمال الملتقى ممثلون للأمانة العامة لمجلس التعاون والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان. وفي اليوم الختامي للملتقى أقيمت جلستان تناولتا الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس وآليَّات تنفيذها، والأُسس والآليَّات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية، ولجان حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على الميثاق العربي.