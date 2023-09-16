589 طبيبا يجرون امتحان القبول بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية

مسقط ـ العُمانية: أجرى المجلس العُماني للاختصاصات الطبية أمس امتحان القَبول للأطباء الراغبين بالالتحاق بالتخصُّصات الطبية للعام الأكاديمي 2024/‏2025م.

وأدَّى الامتحان 589 طبيبًا وطبيبة من داخل وخارج سلطنة عُمان، منهم 7 أطباء أدَّوا الامتحان عن بُعد، للتنافس فيما بعد للالتحاق بـ19 برنامجًا تدريبيًّا تخصُّصيًّا لدى المجلسِ العُماني للاختصاصاتِ الطبية. ويتكون الامتحان من ١٦٠ سؤال اختيار من متعدِّد، وتتنوع الأسئلة لتشمل جميع المجالات الطبية التخصصية المبنية على منهاج مُحدَّد مسبقًا، وبعد أداء الامتحان والنجاح فيه يتحتم على الأطباء المتقدِّمين للالتحاق بالبرامج التدريبية التخصُّصية اجتيازُ المقابلات الشخصية للقَبول النهائي للالتحاق بالبرامج التدريبية التخصُّصية.

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