اليوم .. إعلان القوائم الأولية لناخبي مجلس الشورى

مسقط ـ العُمانية: تُعلن وزارة الداخلية اليوم القوائم الأوَّليَّة للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وذلك عبر تطبيق «انتخاب» الموقع الإلكتروني للانتخابات /‏‏ /‏‏ elections.om.

وأوضحت الوزارة أنَّه يجوز لكُلِّ ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأوَّليَّة للناخبين بطلب يقدَّم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينًا فيه أسباب الاعتراض، مرفقًا به المستندات المؤيدة له.

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