مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه اللهُ ورعاه – مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نَصُّه:

مرسوم سُلطاني رقم (63/‏2023)

بإضافة عضو إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (35/‏2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت..

المادة الأولى: يُضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في المادة (1) من الملحق رقم (1) في شأن المجلس الأعلى للقضاء المرفق بالمرسوم السُّلطاني رقم (35/‏2022) المشار إليه.

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 28 من صفر سنة 1445هـ

الموافــق: 14 من سبتمبر سنة 2023م

كانت هذه تفاصيل خبر جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.