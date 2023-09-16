حصاد الأسبوع

– عدد من أعضاء «جهاز الرقابة» يؤدون اليمين القانونية

– وزارة الدفاع تشارك فـي معرض «معدات الدفاع والأمن الدولي ٢٠٢٣» ببريطانيا

– تدشين البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل

شهدت سلطنة عمان الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأنشطة والمناسبات، حيث أدَّى عددٌ من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، اليمين القانونية أمام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز.

ويأتي أداء اليمين إعمالًا للمادة (15) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم:(111/‏2011).

وأشار معالي الشيخ رئيس الجهاز إلى الحرص الذي يوليه الجهاز نحو التطوير المستمر للكفايات المعرفية والمهارات الوظيفية لمنتسبيه وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

– شارك معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع في فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض (معدَّات الدفاع والأمن الدولي ٢٠٢٣) الذي أقيم في المملكة المتحدة الصديقة.

وقد تجول معالي الدكتور الأمين العام بوزارة الدفاع والوفد المرافق له في أروقة المعرض واستمعوا إلى شرح عن الصناعات الدفاعية والاستراتيجية والتقنيات الحديثة المختلفة.

– ترأَّست سلطنة عُمان اجتماعًا تنسيقيًّا لأصحاب المعالي والسعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الأُمم المُتَّحدة؛ في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة السنوية الـ(78) للجمعية العامة للأُمم المُتَّحدة المقرر عقدها في مدينة نيويورك.

وأعرب سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس الاجتماع، عن ترحيب سلطنة عُمان بالوفود الخليجية المشاركة، لافتًا إلى الدَّوْر الإيجابي والتفاعلي الذي تقوم به دول مجلس التعاون على المستوى الدولي، وحرص العديد من المجموعات والدول على استشارة دول المجلس والتعرف على رؤيتها في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

– دشَّنت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة الدفعة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، وذلك بحضور عدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات وطنية لمواجهة التغيُّرات المتسارعة التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى تطوير المهارات القيادية لدى المشاركين بما يتواءم مع رؤية (عُمان 2040)، ويشارك في الدفعة الثالثة من البرنامج (32) مشاركًا من الإدارات الوسطى من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.