سلطنة عمان تحتفل مع دول العالم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

مسقط ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بهيئة البيئة ـ دولَ العالم الاحتفالَ باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون عبر شعار «إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ» الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام.

وقد انضمت سلطنة عُمان إلى كلٍّ من: اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته في كل من لندن وكوبنهاجن ومونتريال وبكين وصنفت بعد انضمامها ضِمن دول المادة الخامسة من البروتوكول التي تتعلق بالدول التي يقل فيها استهلاك الفرد من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون عن 0.3 كيلوجرام للفرد الواحد.

وقامت سلطنة عُمان بتنفيذ عدَّة سياسات وبرامج وإجراءات رقابية منذ عام 2001م وحتى الآن، تمكنت خلالها من تحقيق متطلبات الامتثال بخفض ووقف استخدام أهم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في السلطنة، حيث وصلت الكمية المستهلكة إلى الصفر مع بداية عام 2010 بالنسبة إلى مواد الهالونات والكلوروفلوروكاربونات، وكذلك بالنسبة لمادة بروميد الميثيل، اعتبارًا من بداية عام 2015. أما بالنسبة لمواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات التي حدَّد لها بروتوكول مونتريال جدولًا للخفض التدريجي يبدأ بتجميد الاستهلاك اعتبارًا من عام 2013م وينتهي بالتخلص الكامل منها مع بداية عام 2030م، فقد قامت سلطنة عُمان باتخاذ العديد من البرامج والإجراءات التي مكَّنتها من تحقيق متطلبات الخفض المنصوص عليها في البروتوكول حتى الآن، مثل توزيع حصص الاستيراد على جميع الشركات المستوردة، وتحقيق نسبة خفض 10% في عام 2015م ونسبة خفض 35% في عام 2020م من تلك المواد. وتقوم سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بهيئة البيئة ـ في الوقت الحاضر بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع استراتيجية التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربونات بالتعاون مع برنامج الأُمم المُتَّحدة للبيئة ومنظَّمة الأُمم المُتَّحدة للتنمية الصناعية. ويهدف المشروع إلى تنفيذ العديد من الأنشطة في مجال التدريب والتوعية، ومراجعة وتطوير الإجراءات واللوائح الوطنية بما يتفق مع متطلبات بروتوكول مونتريال خلال المرحلة القادمة. بالإضافة إلى مراجعة وتقييم نظام تراخيص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها في نظام بيان الجمركي، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشُرطة عُمان السُّلطانية، ودراسة إنشاء وتشغيل نظام تراخيص مزاولة المهنة للعاملين في قطاع صيانة وخدمة أجهزة التبريد والتكييف.