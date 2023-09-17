بلدية شمال الباطنة تدشن حملة مكافحة البعوضة الزاعجة

دشنت بلدية شمال الباطنة صباح أمس حملة مكافحة البعوضة الزاعجة ، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار وبحضور عدد من مديري العموم ومديري الدوائر بالمحافظة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود بلدية شمال الباطنة ودوائرها في القضاء على البعوضة الزاعجة من خلال تنفيذ حملات متواصلة في مختلف ولايات المحافظة.

بدأ التدشين باستعراض أعمال بلدية شمال الباطنة في مكافحة البعوضة الزاعجة خلال النصف الأول من عام 2023م ، وعرض المهندس علي بن داهم العمراني مدير دائرة الشؤون الصحية ببلدية شمال الباطنة الإحصائيات المتعلقة بأعمال البلدية في مكافحة البعوضة الزاعجة ، وتشكيل (16) فريقا بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة، وتنفيذ (5567) حملة مكافحة تم التركيز فيها على بؤر توالد البعوض، كما تم تفعيل الدور التوعوي والتثقيفي في المجتمع بتنفيذ (1599) حملة توعوية بولايات المحافظة.

وأكد المهندس سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية شمال الباطنة في كلمته على الجهود المبذولة من قبل فرق المكافحة من خلال عمليات الرش باستخدام سائل الرش ومكائن التضبيب البارد والحار، وتعاون أفراد المجتمع لتسريع المكافحة وتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر تكاثر البعوضة الزاعجة.

كما استعرض الدكتور خالد بن سعيد السعدي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية الاحصائيات المتعلقة بمرض حمى الضنك، وأكد على أن المؤشرات في ازدياد والتوصية بضرورة بدء المكافحة والتكاتف للحد من انتشار البعوضة.

وقالت فاطمة بنت هاشم الهاشمية مديرة دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض أنه من الضرورة علينا تسليط الضوء على البعوضة الزاعجة بسبب تزايد عدد حالات الإصابة بالأمراض الناتجة عن البعوضة الزاعجة في المحافظة.

وفي الختام تم افتتاح المعرض المصاحب لحملة مكافحة البعوضة الزاعجة وتكريم المديريات والدوائر المشاركة في حملة المكافحة بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة.