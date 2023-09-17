فعاليات ومعرض خيري لكفالة الأيتام بصحار

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

أقيمت بولاية صحار فعاليات ومعرض خيري لكفالة الأيتام تحت شعار “اكفل يتيما وجاور نبيّك” والذي نظمه فريق غراس الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بصحار على مدى يومين تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار، وقال الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشحي مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة تأتي أهمية المبادرة من الفرق الخيرية التي تساهم في تقديم الخدمات لفئة الأيتام ممن هم بحاجة الى رعاية واهتمام، وينعكس ذلك على مستوى تضافر الجهود من قبلها الذي يعود ريعها للمستفيدين من فئات الأيتام الذي هم بحاجة لمن يقف بجانبهم ويقدم لهم العون والمساعدة لتذليل كل المعوقات وتحسين قدراتهم وأمكانياتهم وتعزيز الدور الذي يحقق لهم بعض التزاماتهم.

فيما أشار قيس بن عبدالله الفارسي رئيس فريق غراس الخيري أن الفعاليات المنفذة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المجتمعي في كفالة الأيتام، وتوضيح الاجراءات التي تنتهجها الفرق الخيرية في كفالة الأيتام بشكل عام الذي صاحبه تدشين الموقع الإلكتروني للفريق مضيفا أن المعرض يسعى لتحقيق الغايات المرجوة منه في الوصول إلى كفالة الأيتام فإقامة المعرض يعطي الفرصة للزوار القدرة للتوصل الى الايتام والقدرة لتمكنهم من استكمال اجراءات كفالة الأيتام مباشرة، تضمن الحفل فعاليات مصاحبة منها عروض مرئية وتكريم المؤسسات الداعمة، واستعراضا للأعمال الخيرية العامة المنفذة في الولاية.

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